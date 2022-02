Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Macron et Sarkozy, Hidalgo interpelle Mbappé pour son avenir !

Publié le 18 février 2022 à 15h45 par T.M.

Alors qu’Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se seraient déjà positionnés pour que Kylian Mbappé reste au PSG, c’est désormais au tour d’Anne Hidalgo d’interpeller le crack français.

L’avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais au coeur de toutes les discussions actuellement. Si le PSG fait actuellement tout pour convaincre son joyau, ce feuilleton est en train de devenir une affaire d’Etat. En effet, selon les dernières informations d’ El Mundo , Emmanuel Macron, président de la République, aurait personnellement demandé à Mbappé de rester au PSG. De même, Nicolas Sarkozy, proche des Qataris, serait lui aussi intervenu dans ce dossier.

« Qu'il reste, qu'il nous aide ! »