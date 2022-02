Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est passé à l’action pour un crack de Ligue 1 !

Publié le 18 février 2022 à 13h00 par P.L.

Désireux de renouveler son effectif, le Real Madrid ciblerait Aurélien Tchouaméni. D'ailleurs, le club madrilène serait passé à l'action pour le milieu de terrain de 22 ans.

Depuis le début de saison, Aurélien Tchouaméni fait le bonheur de l’AS Monaco. Titulaire indiscutable avec Niko Kovac et n’ayant pas changé de statut avec l’arrivée de Philippe Clement, le milieu de terrain de 22 ans est devenu essentiel dans l’entrejeu monégasque. Et ses prestations n’auraient visiblement pas laissé indifférentes certains grands clubs européens. En effet, Chelsea serait intéressé par Aurélien Tchouaméni selon le Telegraph , au même titre que le Real Madrid, désireux de renouveler son effectif qui se fait de plus en plus vieillissant. D’ailleurs, les Merengue seraient passés à l'action dans le dossier.

Des représentants du Real Madrid se sont rendus à Monaco pour Tchouaméni