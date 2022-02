Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle révélation d’Agüero sur son départ forcé à la retraite…

Publié le 18 février 2022 à 23h30 par Th.B.

Contraint de prendre sa retraite quelque temps après s’être effondré sur le terrain du Camp Nou fin octobre avec le FC Barcelone, Sergio Agüero s’est une nouvelle livré sur cet épisode douloureux en livrant une nouvelle donnée sur son arythmie cardiaque.

Le FC Barcelone recrutait Sergio Agüero sans verser la moindre indemnité de transfert à Manchester City puisque celui qui est surnommé « El Kun » était arrivé à l’expiration de son contrat. Dix ans après son départ de l’Atletico de Madrid, Agüero faisait donc son grand retour en Liga au FC Barcelone. Cependant, quelques semaines après son arrivée, l’Argentin s’écroulait à la toute fin du mois d’octobre en raison d’un problème cardiaque. Pour Radio10 , Sergio Agüero a révélé avoir été averti 10 jours auparavant de sa situation cardiaque et plus particulièrement de son arythmie, sans pour autant penser que tout s’arrêterait aussi rapidement.

«J'ai commencé à me sentir un peu faible et à avoir des vertiges et sur un jeu»