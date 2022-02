Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette pépite de Ligue 1, Leonardo est averti !

Publié le 20 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Jonathan David, le PSG ne serait pas seule dans la course à la signature de l’attaquant du LOSC…

Certes, les dés ne sembleraient pas encore être jetés pour la prolongation de Kylian Mbappé. En atteste l’information communiquée par The Independent cette semaine selon laquelle un salaire hebdomadaire d’1,2M€ pourrait être prochainement proposé au clan Mbappé par les décideurs du PSG. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé le 6 janvier dernier, un engagement moral a été pris par Kylian Mbappé et ses proches envers le Real Madrid. Et afin d’oublier son attaquant, le PSG semble avoir ouvert plusieurs dossiers. Et parmi toutes les pistes étudiées et explorées par la direction sportive de Leonardo, le cas Jonathan David serait gardé à l’oeil par le dirigeant brésilien comme le10sport.com vous le dévoilait en novembre dernier.

L’Inter prête à passer à l’action pour David ?