Mercato - Barcelone : La porte est fermée pour ce cadre de Xavi !

Publié le 20 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien que le Bayern Munich songerait à s’attacher ses services à l’occasion du prochain mercato estival, Frenkie de Jong est intouchable selon son entraîneur Xavi Hernandez au FC Barcelone.

Recruté à l’été 2019, Frenkie de Jong ne parvient pas à retrouver son niveau d’antan cette saison et n’a d’ailleurs jamais réussi à se montrer aussi décisif que lorsqu’il évoluait à l’Ajax Amsterdam. Pointé du doigt pour son irrégularité, l’international néerlandais a les idées claires et veut poursuivre au FC Barcelone pendant de nombreuses années alors que son contrat expirera en juin 2026. « Je suis très heureux ici et j’espère l’être encore plusieurs années ». Voici le message que le milieu de terrain du FC Barcelone a fait passer à The Guardian . Cependant, le Bayern Munich serait prêt à tenter sa chance au cours du prochain mercato estival d’après Marca .

« Frenkie est un grand joueur »