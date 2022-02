Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est tombé de très haut pour Lionel Messi !

Publié le 20 février 2022 à 5h15 par T.M.

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Un départ retentissant auquel on ne s’attendait clairement pas en Catalogne.

Après 21 ans passés à Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises lors du dernier mercato estival. Alors que l’Argentin était arrivé au terme de son contrat, il était prévu qu’il prolonge son bail en Catalogne. Toutefois, pour des raisons économiques, Joan Laporta a dû se résoudre à laisser partir sa star. Un coup de tonnerre qui a étonné tout le monde, y compris les joueurs du Barça. Pour The Guardian , Frenkie De Jong est revenu sur sa réaction au départ de Messi.

« Ça a été un choc »