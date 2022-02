Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse confidence de Xavi sur le dossier De Jong !

Publié le 19 février 2022 à 17h00 par Th.B.

Joueur du FC Barcelone depuis l’été 2019, Frenkie de Jong ne semble plus intouchable ces derniers temps. Néanmoins, pour Xavi Hernandez, le Néerlandais a sa place au Barça et ce, pour de nombreuses années.

Depuis le début de la saison, Frenkie de Jong peine à retrouver son niveau d’antan, et ce, que ce soit avec Ronald Koeman ou Xavi Hernandez, nouvel entraîneur du FC Barcelone depuis novembre dernier. De quoi permettre à la presse espagnole d’évoquer un potentiel départ de De Jong à l’issue de la saison. Marca a même révélé que le Bayern Munich en pincerait pour le milieu de terrain du FC Barcelone en marge du prochain mercato estival. Néanmoins, le principal intéressé a tenu à faire savoir à The Guardian qu’il se sentait bien au FC Barcelone. « Je suis très heureux d’être à Barcelone. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours voulu être ici, donc d’une manière, c’est un rêve qui est devenu réalité. Mais bien évidemment, j’aurais aimé remporter plus de trophées lors de mes deux premières années. Je m’attendais à plus à ce sujet. Mais sinon, je suis très heureux ici et j’espère l’être encore plusieurs années ».

« Un joueur qui peut faire la différence et qui sera au Barça pendant de nombreuses années »