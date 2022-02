Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Plus de place pour Karim Benzema ?

Publié le 20 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Même s’il reste à ce jour incontournable sur le front de l’attaque du Real Madrid, Karim Benzema pourrait être contraint à changer d’air l’été prochain avec les opérations XXL qui se préparent sur le marché des transferts.

« Je prends année par année. Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe », indiquait Karim Benzema en octobre dernier et, du haut de ses 34 ans, le buteur français du Real Madrid entend donc continuer au plus haut niveau encore quelques années. Élément fort de l’attaque du club merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, et les grandes manœuvres qui se préparent au sein du Real Madrid pourraient finalement le contraindre à changer d’air.

Mbappé, Haaland… Benzema bientôt dépassé ?

En premier lieu, on pense bien évidemment à Kylian Mbappé, d’autant que l’attaquant du PSG dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé. Par ailleurs, le profil d’Erling Haaland est annoncé avec insistance dans le collimateur du Real Madrid qui, s’il parvient à attirer simultanément Mbappé ainsi que le buteur norvégien du Borussia Dortmund, ne comptera probablement plus sur Benzema. Le décor est planté pour l’été prochain…