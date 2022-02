Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle piste activée pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 20 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile en fin de saison, le PSG va devoir attirer du sang neuf en attaque. Et Leonardo songe désormais à Amine Gouiri, la jeune pépite de l’OGC Nice…

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG et bien parti pour rallier le Real Madrid avec qui il dispose d’un accord moral comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé laissera un grand vide derrière lui dans la capitale. Leonardo doit donc déjà se pencher sur son éventuelle succession, et le directeur sportif du PSG pourrait, à cet effet, réserver une petite surprise made in Ligue 1.

Le PSG songe à Gouiri

Comme l’a révélé Foot Mercato vendredi, le PSG a désormais des vues sur Amine Gouiri (22 ans), auteur d’une grosse saison dans les rangs de l’OGC Nice (10 buts, 7 passes décisives en Ligue 1). Également très courtisé à l’étranger, l’ancien joueur de l’OL pourrait donc être l’heureux élu pour venir renforcer les rangs du PSG l’été prochain si l’OGC Nice accepte de le laisser partir, et si Leonardo parvient à rafler la mise.