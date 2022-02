Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande menace est identifiée pour Haaland !

Publié le 19 février 2022 à 20h45 par La rédaction

Intéressé par Erling Haaland pour succéder à Kylian Mbappé, le PSG serait notamment concurrencé par le FC Barcelone. Et le Norvégien serait une priorité aux yeux des Blaugrana.

Encore décisif contre le Real Madrid (1-0), Kylian Mbappé semble de plus en plus indispensable au PSG. Pourtant, comme l’a révélé Le 10 Sport, il a pris un engagement moral auprès des dirigeants du Real. Pour anticiper son départ, nous vous annoncions en exclusivité le plan de vol du PSG pour sa succession. Erling Haaland est la priorité. Mais la concurrence en grande, surtout en Liga.

Le Barça prêt à tout pour Haaland