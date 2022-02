Foot - OM

OM - Malaise : Dieng, Bakambu… Sampaoli se fait fracasser pour Milik !

Publié le 20 février 2022 à 3h30 par A.M.

Auteur d'un doublé contre Qarabag (3-1), Arkadiusz Milik a pourtant été remplacé assez tôt dans la rencontre par Jorge Sampaoli. Un choix qu'Eric Di Meco a du mal à comprendre.

La situation d'Arkadiusz Milik semble très tendue à l'OM. De retour dans le onze de départ contre Qarabag en Ligue Europa Conférence, l'international polonais a inscrit un doublé avant d'être remplacé, ce qui ne lui a pas du tout plu. L'ancien buteur du Napoli a en effet affiché sa colère en tapant dans une bouteille. Et la réaction de Jorge Sampaoli ne risque pas d'apaiser les tensions. « Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué donc il doit être heureux. S'il n'est pas heureux à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu'un d'autre », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Une gestion qu'Eric Di Meco a du mal à comprendre.

«Il fallait le garder sur le terrain et qu'il essaye de mettre un triplé pour le gonfler à bloc»