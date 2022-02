Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prix XXL fixé pour Erling Haaland ?

Publié le 20 février 2022 à 10h10 par La rédaction

Impressionnant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland attire les plus grands clubs d’Europe. Si le PSG veut faire de lui son futur buteur, la somme demandée pourrait être plus élevée que prévu.

A 21 ans, Erling Haaland suscite l’intérêt des plus grands clubs d’Europe. Comme révélé en exclusivité par le 10Sport.com, le PSG, qui désirerait trouver le successeur de Kylian Mbappé en cas de départ au Real Madrid, aurait fait de l’international norvégien sa priorité. Le club de la capitale devra cependant faire face à la concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City dans ce dossier. Auteur de 80 buts et 21 passes décisives en seulement 79 matchs avec Dortmund, le Cyborg rapportera une belle somme au BVB , et celle-ci pourrait être plus élevée que prévu.

Une somme finalement supérieure à 75M€ ?