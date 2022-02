Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Paul Pogba !

Publié le 20 février 2022 à 16h10 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba semble être l’un des principaux objectifs de Leonardo et du PSG pour le prochain mercato estival.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Revenu à Manchester United en 2019, le Français pourrait quitter le club à la fin de son contrat, pour la deuxième fois de sa carrière. Une occasion en or pour Leonardo, qui rêverait de l’attirer au Paris Saint-Germain et ainsi de renforcer le milieu de terrain. Pourtant, Pogba ne semble pas vraiment regarder du côté du PSG ! Plusieurs médias assurent en effet qu’il aurait envie de retrouver son ancien club de la Juventus, où il a peut-être vécu la meilleure période de sa carrière de 2012 à 2016.

La Juventus passe son tour pour Pogba