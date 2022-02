Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après le PSG, le verdict tombe pour l'avenir de Carlo Ancelotti !

Publié le 20 février 2022 à 10h30 par D.M.

Malgré la prestation catastrophique du Real Madrid face au PSG mardi dernier, Carlo Ancelotti ne devrait pas bouger dans les prochains jours.

Au Parc des Princes mardi dernier, le Real Madrid n’a pas existé, subissant la loi du PSG. Dominé, le club espagnol ne compte qu’un but de retard à l’issue du match aller, mais l’addition aurait pu être beaucoup plus salée. La formation merengue a montré de grosses lacunes et comme souvent, c’est l’entraîneur qui se retrouve au centre des critiques. En Espagne, Carlo Ancelotti a été jugé responsable de ce revers par plusieurs observateurs. Selon OK Diario et ABC , ses choix n’ont pas été compris par le vestiaire et les dirigeants du Real Madrid, qui penseraient à Mauricio Pochettino pour le remplacer.

Florentino Perez souhaite de la stabilité