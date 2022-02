Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Après le PSG, Carlo Ancelotti se fait reprendre de volée en interne !

Publié le 19 février 2022 à 5h30 par T.M.

Face au PSG, le Real Madrid a montré un bien mauvais visage. De quoi valoir à Carlo Ancelotti certains reproches en interne.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le Real Madrid a fini par céder dans les arrêts de jeu face au PSG et Kylian Mbappé (1-0). Si le retard est remontable pour l’équipe de Carlo Ancelotti, le contenu proposé par les Merengue laisse toutefois à désirer. En effet, Karim Benzema et compagnie ont été très peu dangereux et cela n’aurait clairement pas plu au Real Madrid. Carlo Ancelotti en aurait d’ailleurs fait les frais suite à ce match.

Le match face au PSG n’a pas plu