Mercato - PSG : Leonardo pourrait enfin frapper un grand coup en Ligue 1 !

Publié le 20 février 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Après plusieurs saisons à se renforcer essentiellement à l'étranger, le PSG commencerait à se tourner vers le marché français et suivrait plusieurs joueurs de Ligue 1. A l'image du Bayern Munich en Allemagne, le PSG va-t-il enfin recruter les meilleurs joueurs de son championnat ?

Depuis l'arrivée de QSI au PSG, le recrutement du club parisien se concentre essentiellement sur l'étranger. Il faut dire que Leonardo, directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013 puis depuis 2019, a essentiellement des réseaux en Italie. Il a ainsi contribué au recrutement de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva en provenance de l'AC Milan en 2012, de Marco Verratti (Pescara), Marquinhos (AS Roma) ou encore Javier Pastore (Palerme) et Edinson Cavani (Naples) pour ne citer qu'eux. En revanche, le recrues en provenance d'un autre club de Ligue 1 se compte sur les doigts d'une main. Blaise Matuidi (Saint-Etienne) et Milan Bisevac (Valenciennes) font parties des rares exception en 2011 au tout début du lancement du projet QSI. Par la suite Lucas Digne (LOSC) en 2013 puis Layvin Kurzawa (AS Monaco) en 2015 ne donneront pas forcément envie au PSG d'investir sur le marché français jusqu'à l'éclosion du crack Kylian Mbappé qui débarque au PSG en 2017 en provenance de l'AS Monaco sous la forme d'un prêt assortie d'une obligation d'achat avoisinant les 180M€, bonus compris. Mais depuis la signature de l'attaquant français, c'est le calme plat concernant les transactions en Ligue 1.

Le PSG s'active sur le marché français