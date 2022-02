Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse claire pour Mauro Icardi !

Publié le 21 février 2022 à 17h10 par Th.B.

Bien qu’il semble avoir été une cible de longue date de la Juventus, Mauro Icardi ne disposerait plus de l’intérêt des dirigeants bianconeri. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG qui ne fermerait pas la porte à son transfert…

Définitivement transféré au PSG en mai 2020 après un prêt qui a convaincu le directeur sportif Leonardo, Mauro Icardi est bien loin de son niveau et de sa forme physique d’antan. Pire, avec la concurrence qui fait rage à son poste et le recrutement de Lionel Messi lors de la dernière intersaison, son temps de jeu a drastiquement diminué sous les ordres de Mauricio Pochettino. Au point d’en faire un simple remplaçant de luxe lorsque le secteur offensif du PSG est au complet. D’ailleurs, lors du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid lundi dernier, Icardi n’est même pas entré en jeu (1-0). De quoi susciter de vives interrogations pour son avenir au PSG ?

La porte de la Juventus est bel et bien fermée pour Icardi