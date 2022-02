Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sur le point de régler un dossier brûlant !

Publié le 21 février 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Ismaël Gharbi avancerait bien dans ses négociations avec le club de la capitale et devrait prochainement boucler sa prolongation.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé et Angel Di Maria qui arriveront au terme de leur contrat avec le PSG à l’issue de la saison ! Plusieurs titis issus du centre de formation du club de la capitale sont également concernés, tels que Xavi Simons (18 ans) ainsi qu’Ismaël Gharbi (17 ans). Et il semblerait que Leonardo soit bien parti pour réussir à prolonger in-extremis l’un de ces deux jeunes talents pour l’avenir du PSG…

Gharbi parti pour prolonger au PSG