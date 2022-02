Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat légendaire attend Kylian Mbappé !

Publié le 21 février 2022 à 8h45 par A.M.

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Kylian Mbappé dispose d'une proposition du Real Madrid qui serait prêt à lui garantir un salaire très important.

L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet brûlant du moment. Et pour cause, l'attaquant du PSG voit son contrat s'achever en juin prochain et il semble toujours en pleine réflexion quant à son choix. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui a offert un choc contre le Real Madrid retarde également l'annonce de son choix. Une chose est sûre, sa prestation contre le Real Madrid n'influencera pas sa décision. « C'est un rêve d'avoir tous ces gens qui scandent mon nom comme ça. C'était un objectif très important. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir », assurait Kylian Mbappé mardi soir au micro de Movistar .

Le Real Madrid prépare du lourd pour Mbappé