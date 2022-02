Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu de Bakambu sur son arrivée !

Publié le 21 février 2022 à 12h00 par A.D.

Natif de Vitry-sur-Seine, Cédric Bakambu n'a pas hésité à signer à l'OM malgré son passé en région parisienne. Interrogé sur le sujet, l'attaquant de 30 ans a fait passer un gros message.

Libre de tout contrat depuis son départ de Beijing Guoan en 2021, Cédric Bakambu s'est engagé en faveur de l'OM cet hiver. Un transfert qu'il attendait avec impatience, comme il l'a expliqué au Canal Football Club ce dimanche soir. « Les contacts avec Pablo Longoria et la finalisation de mon arrivée ? Ç'a a été long pour moi parce que je n'avais pas de club. Le président est venu me voir en bas de chez moi au début du mois de décembre et il me dit : "j'ai envie que tu rejoignes le projet, que tu signes à l'OM". Franchement, j'ai tout de suite accroché. De par notre passé aussi... je sais qu'en Espagne il avait les yeux rivés sur moi. C'est lui qui m'a conseillé à Marcelino à l'époque où je signe à Villarreal. Il y avait une histoire. C'était long parce que c’était début décembre et je signe le 13 janvier. C'était une éternité pour moi. J'étais limite en mode : "Mais il m'a oublié Pablo là. Pourquoi mon téléphone il ne sonne plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Le mercato a commencé". J'appelais mon agent tous les jours. J'étais comme un fou, donc quand ça s'est fait, c'était un immense soulagement » , a raconté Cédric Bakambu. Et malgré son passé parisien, l'attaquant de 30 ans n'a pas hésité à signer à l'OM.

«De Vitry à l'OM, c'est la fierté des nôtres»