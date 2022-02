Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme sortie de Bakambu sur les coulisses de son arrivée !

Publié le 20 février 2022 à 20h45 par P.L.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est offert les services de Cédric Bakambu. Interrogé ce dimanche soir, le buteur marseillais a raconté les coulisses de son arrivée.

Lors du dernier mercato hivernal, Jorge Sampaoli souhaitait voir un nouvel attaquant débarquer au sein de son effectif pour venir concurrencer Arkadiusz Milik. Et le souhait de l’entraîneur argentin a été exaucé, puisqu’en janvier dernier, Pablo Longoria a décroché la signature de Cédric Bakambu, libre de tout contrat après son départ de Beijing Guoan en 2021. Alors que le président de l’OM travaillait sur le dossier, l’international congolais était visiblement très excité à l’idée de rejoindre le club phocéen, comme il l'a expliqué lui-même.

« J'étais comme un fou, donc quand ça s'est fait, c'était un immense soulagement »