Mercato - PSG : Le clan du «nouveau Ronaldo» envoie un gros message au Real Madrid !

Publié le 20 février 2022 à 20h15 par P.L.

Toujours en quête de nouvelles pépites sur le marché des transferts, le Real Madrid aurait Endrick, 15 ans, dans le viseur. Et les signaux envoyés par le clan de l'attaquant de Palmeiras sont très positifs pour les Merengue.

Depuis quelques temps maintenant, le Real Madrid cherche à dénicher la prochaine star du football mondial. Le club madrilène a déjà recruté bon nombre de jeunes joueurs, mais certains n’ont pas vraiment rempli les promesses placées en eux, comme Martin Odegaard ou encore Reinier, alors que Vinicius Jr commence à s’imposer dans l’effectif merengue et que Rodrygo peine à se faire une place. Mais Florentino Pérez ne lâcherait pas l’affaire et il pourrait bien encore piocher au Brésil, puisqu’Endrick, très jeune attaquant de 15 ans de Palmeiras, le séduirait. Le joueur fait preuve d’un énorme potentiel, au point qu’il puisqu’il est surnommé le « nouveau Ronaldo ». Et au sein du clan Endrick, les signaux seraient plutôt favorables au Real Madrid.

Le père d’Endrick a affiché son amour pour le Real Madrid ce samedi