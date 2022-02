Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG distancé par le Barça pour «le nouveau Ronaldo» ?

Publié le 19 février 2022 à 1h00 par Th.B.

De passage à Barcelone ces derniers jours, Endrick aurait été surpris de la différence de climat avec Paris, où il était en déplacement plus tôt dans la semaine, et serait amoureux de la ville catalane. Jusqu’à donner l’avantage au FC Barcelone sur le PSG pour le transfert du jeune attaquant brésilien de 15 ans.

À l’affût de belles opportunités de marché, le FC Barcelone garderait un oeil sur le football brésilien et en pincerait pour Endrick (15 ans). Au point de jouer un sale tour au PSG ? Ces derniers temps, il a été question d’un intérêt du comité de direction du Paris Saint-Germain pour l’attaquant de Palmeiras. Doté d’une belle cote sur le marché, Endrick est actuellement en Europe et a été aperçu à Paris cette semaine dans le cadre de la rencontre de Ligue des champions opposant le PSG au Real Madrid, autre club intéressé par les services de la jeune pépite brésilienne.

Endrick serait tombé amoureux de Barcelone