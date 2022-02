Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Un coup retentissant est possible pour cet été !

Publié le 19 février 2022 à 0h30 par La rédaction

En Angleterre, certains médias affirment que le PSG a pris position sur Ronaldo, qui n’est pas content du rendement sportif de Manchester United. Analyse.

Ces dernières heures, le média britannique 90mn révèle que le Paris Saint-Germain a marqué un intérêt sur Cristiano Ronaldo, qui s’interroge sur la suite à donner à sa carrière, constatant que Manchester United n’avait pas le niveau sportif lui permettant de briguer encore le top niveau européen et mondial, entre Ballon d’or et victoire en Ligue des champions. Selon 90mn , Doha viserait CR7 dans le cadre de l’après-Mbappe et en prévision du Mondial 2022, afin de booster l’image du PSG version qatari. Que faut-il en penser ?

Pas si improbable…

A première vue, il apparaît surprenant que le PSG, qui avait repoussé les approches de Jorge Mendes il y a un an, lorsque la star portugaise avait émis le souhait de quitter la Juve, soit désormais désireux de négocier. Pour autant, le contexte a changé : l’an dernier, Paris avait encore Mbappe dans ses rangs et pressentait qu’une opportunité de recruter Messi libre allait voir le jour. Cette fois, il va falloir trouver un joueur XXL pour l’après-Mbappe et il est évident qu’en cas d’échec des dossiers Haaland et Lewandowski, l’option CR7 sur deux ans sera étudiée, surtout qu’elle permettrait la réunion de Messi et Ronaldo sous le maillot parisien, ce qui en terme d’image avant le Mondial constitue un coup retentissant.