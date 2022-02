Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Kylian Mbappe a pris sa décision !

Publié le 18 février 2022 à 23h15 par La rédaction mis à jour le 18 février 2022 à 23h28

Convoité par de nombreux clubs, Karim Adeyemi devrait quitter le RB Salzbourg lors du prochain mercato estival. Le PSG et le FC Barcelone sont notamment à l'affût, mais l'attaquant allemand aurait d'autres plans pour son avenir.

Âgé de 19 ans, Karim Adeyemi attire déjà les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Rayonnant avec le RB Salzbourg, l’international allemand a déjà inscrit 18 buts et délivré 4 passes décisives cette saison, le tout en 30 matchs. Alors que le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore l’Atletico de Madrid aimeraient recruter Adeyemi, le PSG surveilleraient également sa situation en vue du possible départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale ne devrait cependant pas voir Adeyemi rejoindre la France, lui qui serait proche de s'engager avec un club allemand.

Karim Adeyemi bientôt à Dortmund ?