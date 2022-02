Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les folles demandes de Mbappé pour rester à Paris !

Publié le 20 février 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Alors qu'il ne serait pas fermé à l'idée de rester à Paris, l'attaquant français aurait fixé des exigences bien précises à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, son président et son directeur sportif.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait prendre le large à l'issue de cette saison 2021-2022. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien se rapproche dangereusement d'un départ vers le Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec Florentino Pérez, le président merengue, pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. Toutefois, le départ de l'international français vers le Real Madrid de Carlo Ancelotti est encore loin d'être acté. En effet, le PSG fait toujours tout son possible pour retenir Kylian Mbappé, qui n'est pas fermé à l'idée de poursuivre l'aventure au Parc des Princes. Cependant, l'ancien de l'AS Monaco ne compterait pas parapher un nouveau bail avec le PSG à n'importe quelles conditions.

Le PSG doit dresser le tapis rouge à Kaylian Mbappé