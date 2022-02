Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid met un énorme coup de pression à Mbappé en coulisse !

Publié le 20 février 2022 à 14h45 par A.M. mis à jour le 20 février 2022 à 14h46

Alors qu'il hésiterait toujours à prolonger au PSG ou à partir libre, Kylian Mbappé aurait reçu un message clair du Real Madrid. S'il prolonger à Paris, les Madrilènes pourraient ne jamais revenir à la charge.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semblait promis au Real Madrid, club qu'il avait déjà essayé de rejoindre l'été dernier. Cependant, ces derniers jours, l'espoir d'une prolongation à Paris renaît. Et pour cause, le PSG serait prêt à offrir un salaire démentiel à son international français avec à la clé un contrat de courte durée, probablement jusqu'en 2024, en lui laissant l'opportunité d'un transfert en 2023. Il répétait d'ailleurs mardi soir, au micro de Movistar , que sa prestation contre le Real Madrid ne changerait rien à son avenir : « C'est un rêve d'avoir tous ces gens qui scandent mon nom comme ça. C'était un objectif très important. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir. »

S'il prolonge au PSG, le Real Madrid ne recrutera pas Mbappé