Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé met le Qatar en alerte…

Publié le 20 février 2022 à 13h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat. L’attaquant français n’aurait même pas répondu à la proposition du PSG.

Deuxième buteur de Ligue 1, meilleur passeur ex-aequo, Kylian Mbappé impressionne encore cette saison avec le PSG. L’attaquant français, sauveur de Paris contre le Real Madrid (1-0) en Ligue des Champions, n’est pourtant pas parti pour poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. A quatre mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Pire pour Paris, le champion du monde 2018 a pris un engagement moral avec le Real Madrid comme vous l’a expliqué le10sport.com. De mauvaise augure pour le PSG…

Kylian Mbappé snobe Paris