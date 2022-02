Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Leonardo est sur tous les fronts !

Publié le 20 février 2022 à 16h30 par La rédaction

En fin de contrat dans quatre mois, Kylian Mbappé semble plus que jamais proche d’un départ. Le Real Madrid patiente gentiment et attend la star du PSG. Pour lui succéder, Leonardo aurait déjà préparé son coup avec Erling Haaland.

Arrivé à l’été 2017 pour 180M€, Kylian Mbappé était une star en devenir. Même pas cinq ans plus tard, le champion du monde 2018 est sûrement devenu celui qu’il rêvait d’être. Hormis Robert Lewandowski qui continue d’empiler les buts au Bayern Munich, difficile de trouver un joueur aussi impressionnant que le natif de Bondy. De quoi affoler toute l’Europe. Depuis des années, le Real Madrid lui fait la cour. Pendant que le PSG lui promet monts et merveilles s’il prolonge son contrat avec le club de la capitale. D’après les informations du journal Sport , Leonardo serait prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé. En témoigne l’information divulguée cette semaine par The Independent sur un salaire tutoyant les 60M€ par saison. Mais pour le moment, l’attaquant parisien snoberait les propositions du board du PSG. A quatre mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas donné de réponse à Paris. En interne, on aurait pris une décision claire et nette : Mbappé a jusqu’à la mi-mars pour faire son choix. Reste à savoir si sa réponse sera positive ou négative…

Mbappé au Real, Haaland au PSG ?