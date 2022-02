Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé… Le Real Madrid veut doucher les espoirs du PSG !

Publié le 20 février 2022 à 14h15 par La rédaction

A l’affût de la moindre opportunité sur le dossier Erling Haaland, le PSG pourrait se faire surprendre par le Real Madrid. Florentino Pérez serait même convaincu que le Norvégien jouera au Santiago Bernabeu aux côtés de… Kylian Mbappé.

Quand l’ère des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sera terminée, ces deux phénomènes sont amenés à prendre la relève. Kylian Mbappé et Erling Haaland n’ont que 23 et 21 ans mais affolent déjà les compteurs. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français a même pris un engagement moral auprès des dirigeants madrilènes. Pour le remplacer, nous vous dévoilions l’été dernier l’existence de la piste Erling Haaland. Mais Florentino Pérez voudrait contrecarrer tous ces projets…

Florentino Pérez est sûr de lui : Mbappé et Haaland joueront au Real