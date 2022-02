Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme concurrence dans le dossier Haaland !

Publié le 20 février 2022 à 10h45 par La rédaction

Dossier prioritaire du PSG pour la succession de Kylian Mbappé, Erling Haaland serait également pisté par le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et Liverpool.

Si le mercato estival 2021 a été remuant à tous les niveaux, celui de cette année s’annonce tout aussi chaud. Entre les dossiers Haaland et Mbappé qui devraient se décanter, l’Europe va être servie. Et le PSG sera un acteur majeur. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a pris un engagement moral auprès des dirigeants du Real Madrid. Pour le remplacer, nous vous dévoilions le plan de vol du PSG avec Erling Haaland comme idée première. Un dossier qui s’annonce difficile vu la concurrence…

L’Europe à ses pieds