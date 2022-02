Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria obligé de choisir... entre Milik et Sampaoli ?

Publié le 20 février 2022 à 12h30 par A.C.

Les tensions entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli secouent l’Olympique de Marseille et pourraient bien déboucher sur un départ... de l’un ou de l’autre.

C’est une grande saison qu’est en train de faire l’Olympique de Marseille. Pourtant, tout ne serait pas rose en interne. Depuis quelques jours de plus en plus de médias évoquent une relation de plus en plus compliquée entre Jorge Sampaoli et l’une des stars de son équipe, Arkadiusz Milik. Ce dernier n’apprécierait pas du tout le comportement de son entraineur, dont il ne comprendrait pas les choix. Face à Qarabag ce jeudi (3-1), la réaction du Polonais a fait couler énormément d’encre. Remplacé à la 68e minute après un doublé, il a en effet déchargé toute sa colère sur une bouteille se trouvant sur le chemin du banc. « On a l'impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux » a sèchement répondu Sampaoli, interrogé par les journalistes sur cet évènement. « On n'a peut-être pas bien joué, mais il a marqué deux buts. Ce n'est pas à moi de lui dire, il doit peut-être aller voir d'autres gens pour dire s'il n'est pas heureux ». Pas vraiment de quoi apaiser les choses...

Une cohabitation impossible entre Milik et Sampaoli