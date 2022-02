Foot - OM

OM - Clash : Milik pète les plombs, Sampaoli lui répond !

Publié le 19 février 2022 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la situation d'Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli répond au coup de sang de son attaquant polonais, auteur d'un doublé contre Qarabag (3-1).

Entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik, ce n'est pas le grand amour. C'est euphémisme. Titulaire contre Qarabag en Ligue Europa Conférence, l'international polonais a inscrit un doublé avant d'être remplacé, ce qui ne lui a pas du tout plu. En effet, l'ancien buteur du Napoli n'a pas manqué d'afficher sa colère en tapant dans une bouteille d'eau. Une scène commentée par Jorge Sampaoli en conférence de presse.

«Je ne fais de différences avec personne»