Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, tout est déjà bouclé !

Publié le 22 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au PSG, Mauricio Pochettino devrait rebondir à Manchester United qui ne compterait pas une nouvelle fois manquer le train pour l’entraîneur argentin.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’à’été 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas avoir l’opportunité d’honorer son engagement envers le Paris Saint-Germain jusqu’à son terme. La cause ? Le10sport.com vous révélait en novembre dernier que le cas Pochettino était déjà discuté en interne que ce soit à Paris ou à Doha. Et pour ce qui est de l’entraîneur du PSG, il n’y aurait aucune volonté de s’asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. La priorité demeurerait de vivre son rêve de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United.

United ne voudrait pas manquer l’occasion de nommer Pochettino