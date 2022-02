Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Pochettino déjà connue ?

Publié le 21 février 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien. Alerté par la situation du technicien argentin, Manchester United serait plus que jamais en embuscade pour le récupérer à l'issue de la saison. D'ailleurs, les Red Devils ne voudraient pas laisser passer une troisième chance de pouvoir recruter Mauricio Pochettino.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino est décrié au PSG car ses résultats et les prestations de son équipe sont loin d'être parfaits. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale se prépare déjà à un départ de son entraineur argentin, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. En effet, l'éviction de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou à Paris, et ce, parce que Doha rêve de nommer Zinedine Zidane à sa place. D'ailleurs, selon nos informations du 9 novembre, le PSG a déjà avancé des pions dans l'optique d'un départ de Mauricio Pochettino. Et s'il vient à quitter le club de la capitale, le coach argentin a déjà un nouveau point de chute tout trouvé.

Mauricio Pochettino, une priorité pour Manchester United ?

Selon les informations de Manchester Evening News , Mauricio Pochettino serait une priorité pour Manchester United. Alors que Ralf Rangnick a été nommé par intérim, les Red Devils compteraient se jeter sur le coach du PSG et Erik Ten Hag en priorité pour le remplacer. Et à en croire le média britannique, le club mancunien aurait prévu de dénicher son futur entraineur avant la fin de la saison. Ainsi, Mauricio Pochettino devrait être fixé dans les prochaines semaines quant à son possible déménagement vers Manchester.

Manchester United ne veut pas manquer une 3ème occasion pour Pochettino