Mercato - Barcelone : Ça se confirme sérieusement pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 21 février 2022 à 19h00 par A.D.

Auteur d'une très bonne prestation face au FC Barcelone en Ligue Europa, Kalidou Koulibaly aurait totalement séduit Xavi. A tel point que le coach du Barça serait déterminé à le recruter lors du prochain mercato estival.

Très performant sous les couleurs du Napoli, Kalidou Koulibaly aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises. En effet, les plus grands clubs européens, dont le PSG et le FC Barcelone, ont été séduits par les prestations de l'international sénégalais ces dernières saisons et auraient songé à le recruter. Toutefois, Kalidou Koulibaly est toujours à Naples aujourd'hui. Ces derniers jours, la presse italienne a annoncé que le Barça avait relancé la piste menant au défenseur des Azzurri . Et le dernier face-à-face entre le FC Barcelone et le Napoli n'aurait fait que conforté Xavi dans son choix de recruter Kalidou Koulibaly.

Xavi bluffé par Kalidou Koulibaly pendant Barça-Naples ?