Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a les idées claires pour l’été prochain !

Publié le 21 février 2022 à 15h30 par Th.B. mis à jour le 21 février 2022 à 15h34

Désireux d’une nouvelle fois injecter du sang neuf dans l’effectif de Xavi Hernandez au FC Barcelone, Joan Laporta pourrait apporter quelques ajustements au groupe blaugrana et particulièrement dans le secteur défensif.

Depuis son élection à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta s’est montré particulièrement actif sur le marché que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. L’été dernier, Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Agüero (finalement retraité) et Luuk de Jong ont déposés leurs valises au sein du club blaugrana. Et à l’occasion du mercato hivernal, le président Laporta a été une nouvelle fois sur tous les fronts, en travaillant de concert avec le directeur exécutif Mateu Alemany, en mettant la main sur Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et lors des dernières heures du mercato, Pierre-Emerick Aubameyang. Seule l’opération Ferran Torres a exigé une indemnité de transfert de plus de 55M€ puisque Alves est arrivé libre de tout contrat, au même titre qu’Aubameyang lorsque Traoré a été prêté. Et à la prochaine fenêtre des transferts, le FC Barcelone pourrait de nouveau frapper relativement fort. La priorité absolue de Laporta se nommerait Erling Braut Haaland à en croire les informations divulguées par SPORT dernièrement. Néanmoins, le mercato estival du Barça pourrait permettre à Xavi Hernandez d’enregistrer différentes arrivées.

Un mercato à l’accent défensif ?