Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola sur le point de jouer un sale tour au Barça ?

Publié le 21 février 2022 à 13h00 par Th.B.

Afin de renforcer un peu plus le secteur défensif de l’effectif de Xavi Hernandez l’été prochain, le FC Barcelone songerait entre autres à Noussair Mazraoui. Néanmoins, la volonté première du joueur de l’Ajax Amsterdam serait de rejoindre le Milan AC.

Le FC Barcelone chercherait à dénicher un nouveau latéral droit en marge du prochain mercato estival et pour deux raisons précises. D’une part, les contrats de Dani Alves et de Sergi Roberto arrivent à expiration le 30 juin prochain lorsque Sergiño Dest n’apporterait pas entière satisfaction à l’entraîneur Xavi Hernandez. Afin de remédier à cette situation, le président Joan Laporta, accompagné de son directeur exécutif Mateu Alemany, auraient ouverts les dossiers Cesar Azpilicueta et Noussair Mazraoui, tous deux sous contrat jusqu’à l’issue de la saison avec Chelsea et l’Ajax Amsterdam. Pour ce qui est du défenseur marocain, la concurrence serait rude pour le FC Barcelone avec notamment les présences du Borussia Dortmund et du Milan AC. Et le journaliste Fabrizio Romano a même fait savoir ces dernières heures que d’autres clubs européens seraient prêts à se lancer sur les traces de Mazraoui.

Mazraoui ferait du Milan AC sa destination privilégiée !