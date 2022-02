Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi interpelle clairement Laporta pour ces priorités !

Publié le 21 février 2022 à 4h45 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone travaille sur de nombreuses prolongations. Et à ce propos, Xavi n’a pas manqué d’envoyer des messages forts à Joan Laporta.

Il y a quelques mois, Pedri et Ansu Fati paraphaient un nouveau contrat avec le FC Barcelone. De bonnes nouvelles pour le club catalan qui cherche maintenant à régler d’autres dossiers. Si la prolongation d’Ousmane Dembélé est désormais à oublier, les priorités de Joan Laporta se nomment maintenant Gavi, Ronald Araujo et Sergi Roberto. Des dossiers chauds à Barcelone, qui n’ont pas manqué de faire réagir Xavi.

« Un joueur qui doit rester au club »