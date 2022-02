Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone fait irruption dans un dossier à 50M€ de Leonardo !

Publié le 20 février 2022 à 16h45 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG souhaiterait s'attacher les services de Fabian Ruiz. Le joueur du Napoli serait aussi courtisé par le FC Barcelone.

La presse italienne relance un vieux dossier de Leonardo. Lié au Napoli jusqu’en 2023, Fabian Ruiz susciterait toujours l’intérêt du PSG selon Il Corriere dello Sport, Tuttosport ou encore TMW . Un profil apprécié par le dirigeant brésilien comme l’avait annoncé le 10Sport.com en avril 2020. A l’époque, le milieu de terrain coûtait très cher. Mais à un an de la fin de son contrat, Fabian Ruiz a vu sa valeur baisser et la position de ses dirigeants évoluer. Le Napoli aurait stoppé les négociations avec le joueur au sujet d’une prolongation et pourrait accepter de le libérer en cas d'offre comprise entre 50 et 60M€.

Le Barça garde un œil sur Fabian Ruiz