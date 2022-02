Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Brésil, MLS... Neymar a tout prévu pour son avenir !

Publié le 20 février 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Lié au PSG au moins jusqu'en 2025, Neymar n'a pas fermé la porte à un départ au Brésil ou en MLS dans les années à venir. Sa carrière internationale est également au centre des spéculations.

En mai dernier, le PSG mettait fin au feuilleton Neymar. Annoncé au FC Barcelone par la presse espagnole, l’international brésilien prolongeait son contrat jusqu’en 2025, avec une année supplémentaire en option. « C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici » avait déclaré l’ailier après sa signature. Agé de 30 ans, Neymar ne devrait pas changer d’air dans les prochains mois. Toutefois, le joueur envisage de terminer sa carrière ailleurs qu’au PSG.

Un retour au Brésil et la MLS intéressent Neymar

Ancien joueur de Santos, Neymar n’avait pas fermé la porte à un retour aux sources. « Je veux vraiment jouer à nouveau pour Santos. Ce qui me manque vraiment, c'est jouer dans le village. Mon Dieu du ciel, quel stade merveilleux ! » avait-il confié lors d’un live Twitch en janvier dernier. Président du club brésilien, Andres Rueda avait tenu à lui répondre sur son compte Twitter : « Reviens quand tu veux. Vila Belmiro sera toujours ouverte Neymar ». Il y a quelques heures, l’international brésilien a continué d’évoquer un retour au pays, mais a également évoqué une autre destination, la MLS. « Je veux vraiment jouer aux États-Unis, au moins une saison. Et au Brésil, je ne sais pas, parfois je veux, parfois je ne sais pas. Pourquoi les Etats-Unis ? D'abord parce que le championnat là-bas est court, donc tu as trois ou quatre mois de vacances (rires) » a confié Neymar, invité du podcast Fenomenos . Présent en sélection depuis ses 18 ans, le joueur serait au crépuscule de sa carrière internationale.

« Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière »