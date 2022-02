Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi, Mbappé… Pochettino affiche une grande satisfaction pour la MNM !

Publié le 19 février 2022 à 21h00 par B.C.

Pour la première fois depuis le mois de novembre, le PSG alignera ce samedi soir Kylian Mbappe, Lionel Messi et Neymar face au FC Nantes. Pour la plus grande satisfaction de Mauricio Pochettino.

Depuis la blessure de Neymar face à Saint-Etienne le 28 novembre dernier, le PSG n’a pas pu aligner son trio magique composé du Brésilien, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Après plusieurs mois d’absence, Neymar a retrouvé la compétition cette semaine en rentrant en jeu face au Real Madrid. Et ce samedi soir, la star auriverde est alignée d’entrée aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Interrogé avant la rencontre par Canal +, Mauricio Pochettino a affiché sa satisfaction de pouvoir compter sur Neymar.

« C’est une bonne opportunité pour Messi, Mbappé et Neymar de jouer ensemble sur la pelouse »