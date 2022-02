Foot - PSG

PSG : L’énorme aveu de Lionel Messi sur ses débuts à Paris !

Publié le 18 février 2022 à 23h10 par Th.B.

Malgré l’énorme ambiance qui règne au Camp Nou et qu’il a connu pendant des années au FC Barcelone, Lionel Messi est resté scotché devant la ferveur du Parc des princes et notamment après son premier but au PSG face à Manchester City en septembre dernier.

Après quatre matchs disputés avec le PSG toutes compétitions confondues, Lionel Messi parvenait (enfin) à trouver le chemin des filets le 28 septembre dernier lors de la réception de Manchester City au Parc des princes dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (2-1). Dans un grand rendez-vous et par le biais d’une réalisation dont lui seul a le secret, Messi faisait rugir le public du Parc des princes pour la première fois à son honneur sous le maillot du PSG. Un sentiment fort qui a marqué l’habitué du Camp Nou où il a empilé les buts avec le FC Barcelone au fil des années. Et selon Lionel Messi, le Parc des princes a une atmosphère particulière qui a rendu cette expérience encore plus spéciale selon lui.

« L'explosion qui suit un but est magnifique. Je n'oublierais jamais l'ambiance après mon but contre City »