PSG - Malaise : L'énorme annonce du clan Neymar sur sa situation !

Publié le 19 février 2022 à 11h45 par D.M.

Touché à la cheville en novembre dernier, Neymar a fourni un gros travail en coulisses pour retrouver la pleine possession de ses moyens. Un comportement salué en interne.

Le 28 novembre dernier, lors de la rencontre face à l’ASSE, Neymar était contraint d’abandonner ses coéquipiers après être mal retombé sur sa cheville gauche. Le PSG avait annoncé une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, mais l’un de ses proches a annoncé que sa blessure était plus grave. « C’était plus grave ce qui a été dit. En plus du ligament touché, il y avait aussi une petite fracture » a confié son clan dans les colonnes de l’Equipe . En coulisses, Neymar a travaillé dur et a mis les bouchées doubles pour retrouver, au plus vite les terrains.

« Il est impossible que Neymar soit toujours à son meilleur niveau »