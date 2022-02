Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme révélation sur la blessure de Neymar !

Publié le 19 février 2022 à 9h45 par T.M.

Il aura donc fallu attendre environ 3 mois pour revoir Neymar avec le PSG. Et ce n’est pas pour rien que le retour du Brésilien a pris autant de temps.

Face au Real Madrid, Neymar a retrouvé les joies du terrain avec le PSG. Cela faisait depuis fin novembre que l’on n’avait plus revu le Brésilien. Face à l’ASSE, le numéro 10 avait en effet été sévèrement touché à la cheville. Une grosse blessure qui l’a obligé à rester éloigné des terrains. De son côté, Neymar a alors travaillé pour revenir au top de sa forme et le chemin du retour aura donc pris environ 3 mois.

« Aussi une petite fracture »