PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… L’aveu de Pochettino !

Publié le 19 février 2022 à 3h45 par A.M.

Confronté à une gestion délicate de ses gardiens de but, Mauricio Pochettino reconnaît qu'il n'a toujours pas tranché entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

L'été dernier, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, dont le contrat s'achevait à l'AC Milan. Le portier italien a donc débarqué libre ce qui offre un sacré casse-tête à Mauricio Pochettino avec Keylor Navas qui privilégie pour l'instant l'alternance. Malgré tout, la titularisation de Gianluigi Donnarumma pouvait laisser penser que l'entraîneur du PSG avait tranché, ce qu'il dément.

Pochettino n'a toujours pas tranché