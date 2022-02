Foot - PSG

PSG : Danilo Pereira revient sur la victoire contre le Real Madrid

Publié le 18 février 2022 à 23h20 par La rédaction

Mardi, le PSG a remporté son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0). Une rencontre durant laquelle s’est illustré Danilo Pereira.