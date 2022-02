Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : Le message fort de Kalulu sur son avenir !

Publié le 20 février 2022 à 13h18 par La rédaction

Arrivé en 2020 à l'AC Milan, Pierre Kalulu s'impose petit à petit comme un titulaire et il ne cache pas sa volonté de s'inscrire sur le long terme avec le club lombard.