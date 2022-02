Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est en grand danger pour ce coup à 25M€ !

20 février 2022

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout serait une des cibles de Pablo Longoria du côté de l’Olympique de Marseille. En Serie A, on ne semble toutefois pas vouloir le laisser filer...

Après avoir porté les couleurs du FC Nantes et de l’ASSE en France, Jordan Veretout a connu le succès à l’étranger. Après un passage en Angleterre, le milieu de terrain semble s’épanouir en Serie A, même si les derniers mois à l’AS Roma ne semblent pas vraiment satisfaisants. Le courant ne passerait pas vraiment avec José Mourinho et les médias italiens parlent déjà d’un départ en fin de saison. Une information qui est arrivée aux oreilles de Pablo Longoria, qui rêverait de boucler un autre gros coup pour l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en 2024, Veretout coute toutefois cher, puisque l’OM devra débourser au minimum 25M€ pour l’avoir.

Veretout remplaçant de Bakayoko à Milan