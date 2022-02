Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir mettre le paquet pour ce renfort à 25M€ !

Publié le 20 février 2022 à 1h15 par P.L.

Afin de se renforcer cet été, l'OM penserait à Jordan Veretout. Toutefois, l'affaire s'annonce compliquée pour le club phocéen, en raison de la concurrence, des exigences du joueur et du prix fixé par l'AS Roma.

Après s’être montré actif l’été dernier, l’OM se prépare de nouveau pour le prochain mercato estival. Le club olympien souhaite procéder à quelques changements au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Pour cela, Pablo Longoria explorerait déjà quelques pistes, notamment au milieu de terrain alors que Boubacar Kamara se dirige vers un départ libre en juin prochain. Le président de l’OM ciblerait donc Jordan Veretout, ancien de Ligue 1 évoluant à l’AS Roma. Le joueur de 28 ans serait considéré comme une bonne option pour la formation phocéenne. Mais alors que le pessimisme régnerait dans le dossier selon L’Equipe , Pablo Longoria ne serait pas au bout de ses peines.

Un montant de 25M€, un salaire de 3,5M€ annuels et une concurrence à affronter pour Veretout